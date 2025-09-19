Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Komersial

Wuling Mitra EV Dipercaya Sebagai Armada Pengiriman Harian Pos Indonesia

Jumat, 19 September 2025 – 19:21 WIB
Wuling Mitra EV menjalin kemitraan dengan Pos Indonesia. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan logistik berpelat merah, PT. Pos Indonesia (Persero) menjadikan Wuling Mitra EV sebagai armada pengiriman harian mereka.

Mitra EV adalah mobil niaga listrik pertama yang menandai langkah peruaahaan berpartisipasi di segmen kendaraan operasional ramah lingkungan.

Sales Operation Director Wuling Motors, Kharismawan Awangga, menegaskan komitmen perusahaan terhadap percepatan elektrifikasi di tanah air.

Menurut Kharismawan, kolaborasi dengan Pos Indonesia menjadi momentum penting untuk menunjukkan manfaat nyata mobil listrik, khususnya di segmen komersial.

“Mitra EV hadir sebagai kendaraan listrik komersial pertama Wuling yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan logistik secara efisien, fungsional, dan modern,” ucap Kharismawan dalam keterangannya, Jumat (19/9).

Dari sisi pengguna, Pos Indonesia menilai kendaraan listrik dapat menunjang transformasi layanan yang lebih ramah lingkungan.

“Pemanfaatan kendaraan listrik ini menjadi langkah nyata bagi kami untuk menghadirkan layanan logistik yang lebih efisien, ramah lingkungan, sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional,” ujar Senior Vice President Operation Management Pos Indonesia, Imam Pujono.

Pada tahap awal, Wuling menyediakan 25 unit Mitra EV Blind Van untuk kebutuhan operasional.

