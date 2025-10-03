Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Wuling Optimistis Target Penjualan Mobil Listrik Secara Nasional Tercapai

Jumat, 03 Oktober 2025 – 17:23 WIB
Wuling Optimistis Target Penjualan Mobil Listrik Secara Nasional Tercapai
Line up mobil listrik Wuling Motors. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors optimistis target penjualan mobil listrik (BEV) secara nasional seperti yang ditetapkan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebanyak 60 ribu unit, bisa tercapai.

Menurut Senior Manager Brand Communications Wuling Motors Indonesia, Brian Gomgom, saat ini market share mobil listrik telah mencapai 10 persen dari total mobil nasional.

"Di mana angka ini bertumbuh hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan pusat pertumbuhan utama di kota-kota besar, termasuk di Bandung," kata Brian di GIIAS 2025 Bandung.

Senada itu, Area sales manager Wuling Motors Jawa Barat, Dandy Damar Rahadja, juga menyampaikan keyakinan target penjualan BEV bisa terkejar, bahkan walau pasar otomotif tengah lesu.

"Kami coba kejar walau kondisi pasar otomotif sedang lesu, tetapi melihat kondisi pasar EV cukup baik.

"Untuk Jabar kami oba kejar bisa tumbuh 5-10 persen dari capaian 2024 dengan kekuatan kami di Air EV, Binguo EV, dan Cloud EV," ucap Dandy.

Salah satu usaha yang dilakukan Wuling, kata Dandy, ialah dengan mengikuti pameran otomotif seperti Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 Bandung yang digelar 1-5 Oktober.

Di GIIAS 2025 Banduny, Wuling menghadirkan lini produk terbaru seperti New Air EV, New BinguoEV, dan Darion.

Wuling Motors optimistis target penjualan mobil listrik (BEV) sebanyak 60 ribu unit secara nasional bisa tercapai

