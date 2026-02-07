Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Wuling Tampilkan 15 Mobil dan Tawarkan Promo Spesial di IIMS 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 – 15:41 WIB
Wuling Tampilkan 15 Mobil dan Tawarkan Promo Spesial di IIMS 2026 - JPNN.COM
Wuling menampilkan total 15 unit kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari ICE, hybrid, EV, hingga PHEV. Foto: dok Wuling

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wuling Motors (Wuling) kembali berpartisipasi dalam ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Dalam pameran otomotif itu, Wuling menempati Hall D Booth D2 dengan total area seluas 1.350 meter persegi, yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman menyeluruh bagi para pengunjung.

Selain booth utama di dalam hall, Wuling juga menyediakan booth outdoor serta exclusive test drive area.

Baca Juga:

“Keikutsertaan Wuling di IIMS 2026 yang mengusung tema Wuling Dibangun di Indonesia untuk Anda merupakan momentum untuk menghadirkan solusi mobilitas yang relevan bagi masyarakat dan memberikan kemudahan bagi konsumen yang ingin memiliki kendaraan Wuling. Melalui lini produk yang lengkap serta program penjualan istimewa selama pameran, kami ingin memberikan pengalaman yang lebih dekat dan bernilai bagi para pengunjung,” ungkap Yan Ferdiendo Xaturangga selaku Customer Acquisition Senior Manager Wuling Motors.

Wuling menampilkan total 15 unit kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari ICE, hybrid, EV, hingga PHEV.

Rangkaian produk yang ditampilkan meliputi New Air ev, New BinguoEV, New Cloud EV, Mitra EV, New Alvez, Cortez, Almaz RS Hybrid, Darion EV dan PHEV, serta Eksion EV dan PHEV, SUV 7-seater terbaru Wuling yang diperkenalkan secara perdana pada ajang ini.

Baca Juga:

Selain melihat langsung unit display, pengunjung juga dapat merasakan pengalaman berkendara melalui Exclusive Test Drive Area yang disediakan khusus selama IIMS 2026.

Terdapat 8 unit test drive yang dapat dicoba, terdiri dari New Air ev, New BinguoEV, New Cloud EV, New Alvez, serta Darion EV dan PHEV, sehingga pengunjung dapat merasakan langsung pengalaman berkendara lini produk Wuling.

Wuling menampilkan total 15 unit kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari ICE, hybrid, EV, hingga PHEV.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wuling Motors  promo spesial  IIMS 2026  phev 
BERITA WULING MOTORS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp