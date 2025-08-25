Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Wuling Umumkan Harga Mobil Listrik Bingo S, Mulai Rp 150 Jutaan

Senin, 25 Agustus 2025 – 10:34 WIB
Wuling Motors mengumumkan harga mobil listrik terbarunya, Bingo S dengan banderol mulai dari Rp 150 jutaan. Foto: dok CarNewsChina

jpnn.com, TIONGKOK - SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW) atau Wuling Motors mengumumkan harga mobil listrik terbarunya, yaitu Bingo S untuk pasar di pasar China.

Mobil listrik itu dibanderol dengan harga pre-sale mulai dari 9.600 USD atau sekitar Rp 156 juta.

Dikutip dari CarNewsChina, Wuling menawarkan model barunya itu dalam empat varian dengan kemampuan jarak yang berbeda.

Varian paling bawah memiliki jangakuan 325 Km, sedangkan varian paling atas mampu melaju hingga 430 Km.

Desain Wuling Bingo S sangat sporty. Hal itu terlihat dari tampilan depan yang tertutup khas mobil listrik.

Terdapat lampu depan bundar dan ventilasi trapesium di bagian bawah.

Bagian belakang dilengkapi lampu rem yang dipasang tengah dan lampu belakang tipe tembus.

Bagian samping dilengkapi dengan desain atap mengambang, gagang pintu konvensional, dan velg 16 inci.

