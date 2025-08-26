Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Musik

Wuss Menuju Album Penuh Perdana

Selasa, 26 Agustus 2025 – 15:15 WIB
Wuss Menuju Album Penuh Perdana - JPNN.COM
Wuss (We Undercover Super Softy), band indie-rock asal Malang. Foto: Dok. Haum Entertainment

jpnn.com, MALANG - Band indie-rock yang berbasis di Malang, Wuss mengungkap rencana besar untuk direalisasikan pada tahun ini.

Grup beranggotakan Sabiella Maris (gitar/vokal), Brilyan Pratama (gitar/vokal), Rara Harumi (bass) dan Rufa Hidayat (drum) itu ternyata tengah disibukkan dengan pembuatan album penuh.

Sebagai perjalanan menuju album tersebut, Wuss kini memilih merilis sebuah single yang berjudul Where It Begins.

Baca Juga:

"Kami memilih lagu ini sebagai penanda awal dari album penuh kami. Tiap single nantinya akan punya korelasi alias sambung menyambung satu sama lain hingga jadi album yang utuh," ungkap Wuss.

Dalam Where It Begins, Wuss ingin menceritakan tentang petualangan hidup yang berbeda tiap harinya.

Diawali oleh lirik 'journey is a blind box, you never know…,' digambarkan bahwa manusia sejatinya tidak memiliki bayangan masa depan. Kesuksesan, kegagalan, kesedihan hingga kebahagian tidak menjadi jaminan.

Baca Juga:

Meskipun begitu, Wuss berpesan bahwa yang bisa dilakukan hanya tetap berusaha dan menyambut apapun yang diberikan hidup dengan tangan terbuka.

Dibalut dengan musik mid-tempo yang semangat, Where It Begins menjadi salah satu materi awal yang dibuat oleh Wuss setelah terbentuk sebagai sebuah band.

Band indie-rock yang berbasis di Malang, Wuss mengungkap rencana besar untuk direalisasikan pada tahun ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wuss  Band Wuss  Lagu Wuss  Album Wuss 
BERITA WUSS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp