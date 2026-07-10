WWF Indonesia Apresiasi Upaya Menhut Raja Juli Memperkuat Ranger di 13 Taman Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memperkuat pengawasan kawasan hutan melalui penambahan petugas lapangan kehutanan (forest ranger) mendapat dukungan dari kalangan pegiat konservasi.

WWF Indonesia menilai kebijakan tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan perlindungan hutan sekaligus menjaga habitat satwa liar di Indonesia.

Ketua WWF Indonesia, Aditya Bayunanda mengatakan, penambahan forest ranger yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan pada era kepemimpinan Raja Juli Antoni merupakan langkah yang telah lama dinantikan oleh komunitas konservasi.

"Penambahan forest ranger ini sudah sangat ditunggu-tunggu bagi kami yang bergerak di bidang konservasi alam, karena sebelumnya ranger sangat kurang, sehingga kawasan-kawasan yang memiliki nilai kehati tinggi rawan terhadap perambahan, illegal logging, dan perburuan," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/7).

Dia mengungkapkan bahwa ada kawasan hutan sekitar 3,5 juta hektare di Aceh yang selama ini hanya diawasi oleh 32 petugas penjaga hutan.

Padahal, lanjut dia, satu orang ranger idealnya mengawasi maksimal 1.000 hektare.

Menurut Aditya, penambahan jumlah petugas lapangan menjadi 70.000 personel memberikan harapan baru bagi upaya menjaga sekitar 125 juta hektare kawasan hutan Indonesia yang menjadi habitat berbagai spesies endemik.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa peningkatan jumlah personel perlu diiringi dengan penguatan kapasitas dan dukungan operasional agar pengawasan hutan berjalan secara optimal.