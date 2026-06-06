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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

WYCE Hadirkan Collagen Drink Korean Heartleaf untuk Kulit Sehat Alami

Sabtu, 06 Juni 2026 – 20:22 WIB
WYCE Hadirkan Collagen Drink Korean Heartleaf untuk Kulit Sehat Alami - JPNN.COM
WYCE hadir sebagai collagen drink pertama berbahan Korean Heartleaf untuk kesehatan kulit optimal. Foto: Djainab Natalia Saroh/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Tren perawatan kulit kini tidak lagi hanya berfokus pada produk yang diaplikasikan dari luar.

Kesadaran akan pentingnya kesehatan tubuh sebagai fondasi kecantikan mendorong lahirnya berbagai inovasi beauty from within, termasuk yang dihadirkan WYCE dari PT Louis Renzo Cosmindo.

Produk terbaru ini diperkenalkan sebagai minuman kolagen siap konsumsi yang menggabungkan teknologi nutrisi modern dengan bahan premium asal Korea Selatan, Korean Heartleaf (Houttuynia Cordata).

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Korean Heartleaf selama ini dikenal luas dalam industri kecantikan Korea karena kandungan antioksidan dan sifat antiinflamasi yang membantu menjaga kesehatan kulit, terutama bagi pemilik kulit sensitif dan rentan berjerawat.

Berbeda dengan tren sebelumnya yang banyak mengandalkan perawatan topikal, WYCE mengusung pendekatan perawatan dari dalam tubuh untuk mendukung kesehatan kulit secara lebih menyeluruh.

Dokter Spesialis Gizi Klinik, dr. Chintya Tedjaatmadja menjelaskan bahwa Korean Heartleaf mengandung flavonoid, polifenol, dan vitamin C yang berperan penting dalam melindungi kulit dari radikal bebas sekaligus menjaga kekuatan skin barrier.

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Menurutnya, kulit yang sehat bukan hanya terlihat cerah, tetapi juga memiliki lapisan pelindung yang kuat, tingkat kelembapan yang seimbang, dan tidak mudah mengalami iritasi.

“Definisi kulit sehat itu tidak cuma asal glowing dan putih. Tetapi harus pertama, punya barrier yang sehat dan kuat supaya tidak mudah iritasi. Kedua, harus punya kelembapan yang pas, tidak kering dan tidak berminyak,” ujar dr. Chintya, di Jakarta, Sabtu (6/6).

WYCE hadir dengan Korean Heartleaf, menawarkan tren beauty from within untuk kulit lebih sehat.

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TAGS   WYCE  collagen drink  kulit sehat alami  Perawatan Kulit 

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