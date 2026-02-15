Wyndham Casablanca Jakarta Perkenalkan Kamar Model Bintang 5 di IPTI

jpnn.com, JAKARTA - Wyndham Casablanca Jakarta mensponsori dan merancang dua model room operasional di dalam kampus Institut Pariwisata Tedja Indonesia (IPTI), yang baru saja diresmikan.

Kamar-kamar ini terdiri dari satu Junior Suite King Bed dan satu Deluxe Twin Bed.

Keduanya dirancang untuk mereplikasi standar persis dari lingkungan hotel mewah bintang 5 dan memungkinkan mahasiswa untuk berlatih dengan infrastruktur nyata.

Inisiatif ini menyoroti komitmen Wyndham Casablanca Jakarta untuk menjembatani kesenjangan antara teori akademik dan pengalaman industri yang imersif.

Wyndham Casablanca Jakarta berkolaborasi dengan vendor industri utama untuk melengkapi kamar-kamar ini dan memastikan mahasiswa berlatih dengan alat terbaik yang tersedia.

Kamar-kamar tersebut dilengkapi kasur King Koil kelas dunia untuk mengajarkan seni merapikan tempat tidur yang sempurna dan standar kualitas tidur.

Mahasiswa juga akan belajar mengoperasikan sistem hiburan tamu modern menggunakan Samsung Smart TV 50 inci.

Untuk menetapkan standar keunggulan tata graha (housekeeping), hotel menyediakan linen premium dan handuk mewah dari Avanti.