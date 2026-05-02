Xbox Mode Hadir di Windows 11, Berasa Main Gim ala Konsol di PC

Sabtu, 02 Mei 2026 – 15:53 WIB
Xbox Mode untuk Windows 11. Foto: microsoft

jpnn.com - Microsoft menghadirkan Xbox Mode untuk Windows 11, memungkinkan pengguna bermain gim ala konsol langsung ke perangkat PC, mulai dari laptop hingga desktop.

Dalam pengumuman resminya, Microsoft menyebut peluncuran sebagai langkah untuk memperluas pengalaman Xbox ke lebih banyak pemain.

Xbox Mode mulai digulirkan secara bertahap di sejumlah pasar, menyasar pengguna Windows 11 yang ingin pengalaman bermain lebih praktis dan imersif.

Sesuai namanya, mode dirancang menyerupai tampilan konsol Xbox.

Pengguna akan disuguhkan antarmuka layar penuh yang dioptimalkan untuk kontroler, sehingga navigasi dan akses gim terasa lebih sederhana tanpa gangguan aplikasi latar belakang.

Tak hanya itu, Xbox Mode juga merangkum pustaka gim dalam satu tempat.

Pemain bisa langsung mengakses koleksi dari Xbox Game Pass, termasuk gim yang diunduh dari berbagai platform distribusi PC lainnya.

Semua dirancang agar bisa dijalankan hanya dengan kontroler, tanpa perlu kembali ke desktop.

