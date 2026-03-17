JPNN.com - Dahlan Iskan

XCMG Mlilir

Oleh Dahlan Iskan

Selasa, 17 Maret 2026 – 05:14 WIB
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Pabrik hebat yang saya kunjungi ini dulunya hanya pembuat cangkul. Alat pertanian sederhana.

Kini pabrik itu menjadi produsen alat berat terbesar di dunia: mengalahkan Caterpillar-nya Amerika maupun Komatsu-nya Jepang.

Dahlan Iskan (beromvi abu-abu) saat berpose di depan supertruk buatan XCMG di Xuzhou, Tiongkok. Foto: disway

Lokasinya pun di satu kabupaten di pedalaman Tiongkong: Xuzhou.

Dari lima malam di Tiongkok, saya dua malam di Suzhou, satu malam di Huai An, dan dua malam di Xuzhou. Sama-sama di Provinsi Jiangshu. Dari bagian paling selatan ke kabupaten paling utara. 

Pamitnya ke istri: saya ke Shanghai. Akan tetapi acaranya di Shanghai hanya setengah hari: ke perusahaan yang bisnisnya memeriksa semua produk yang dijual di pasar. Apakah kandungannya sesuai dengan ketentuan, mengandung gizi yang baik untuk kesehatan, dan apakah ada kandungan yang berbahaya bagi tubuh.

Lalu ke Suzhou dan seterusnya itu.

Begitu saya sebut nama perusahaan pembuat alat berat terbesar di dunia itu Anda akan langsung tahu namanya: XCMG. Huruf X di depan itu kepanjangan nama Kota Xuzhou. Tiga huruf di belakangnya singkatan Construction Machinery Group.

