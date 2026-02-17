Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto

Xepeng Hadirkan Solusi Pembayaran Kripto Jadi Rupiah di Bali

Selasa, 17 Februari 2026 – 16:48 WIB
Xepeng Hadirkan Solusi Pembayaran Kripto Jadi Rupiah di Bali - JPNN.COM
Xepeng menghadirkan cara mudah bagi hotel dan villa di Bali terima pembayaran Kripto dengan aman. Foto dok. Xepeng

jpnn.com, JAKARTA - Industri pariwisata Indonesia kini tengah menghadapi dinamika baru seiring meningkatnya penggunaan aset digital oleh wisatawan mancanegara.

Meski membuka peluang pasar yang luas, fluktuasi harga aset digital yang tajam seringkali menjadi momok bagi pelaku usaha, seperti pemilik hotel dan pengelola vila, karena risiko selisih kurs yang merugikan.

Menjawab tantangan tersebut, Xepeng, penyedia infrastruktur konversi digital berbasis di Bali menghadirkan solusi inovatif yang menjamin stabilitas pendapatan merchant melalui sistem settlement Rupiah yang stabil.

Baca Juga:

"Salah satu hambatan utama adopsi pembayaran kripto di sektor bisnis adalah volatilitas. Nilai aset bisa berubah drastis hanya dalam hitungan menit antara waktu pelanggan membayar dan waktu dana diterima oleh merchant," kata CMO Xepeng Budi Satrya, Selasa (17/2).

Dia menyebutkan infrastruktur Xepeng dirancang untuk memitigasi risiko ini dengan memfokuskan jalur penerimaan pada aset digital stabil (stablecoins) dan mengintegrasikan teknologi konversi real-time.

"Begitu transaksi dilakukan, nilai aset digital langsung dikonversi dan dikunci ke dalam Rupiah secara instan," ujarnya.

Baca Juga:

Budi menegaskan perlindungan terhadap volatilitas adalah fitur fundamental untuk menjaga kesehatan arus kas para pengusaha lokal.

Pihaknya ingin memastikan inovasi teknologi tidak membawa risiko finansial tambahan bagi para pengusaha.

Xepeng menghadirkan cara mudah bagi hotel dan villa di Bali terima pembayaran Kripto dengan aman

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Xepeng  Pembayaran Kripto  rupiah  industri pariwisata  Aset digital  pelaku usaha  kripto  Bali 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp