XEXYMIX Pilih Jakarta untuk Buka Flagship Store Perdana di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Jenama premium athleisure asal Korea Selatan, XEXYMIX melebarkan sayap bisnisnya di Indonesia dengan membuka flagship store di Ashta District, Jakarta Selatan.

Store baru ini merupakan yang pertama di Asia Tenggara.



Brand Director XEXYMIX Indonesia, Yoonjee Hong mengungkapkan kehadiran store itu menjadi tonggak penting dalam ekspansi regional perusahaan sekaligus memperkuat komitmennya terhadap pasar Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan positif dalam kategori activewear dan athleisure.

Dia melihat pertumbuhan gaya hidup sehat dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap wellness mendorong perubahan cara konsumen memilih pakaian sehari-hari.

Activewear kini tidak lagi digunakan hanya untuk berolahraga, tetapi telah menjadi bagian dari gaya hidup modern yang mengutamakan kenyamanan, fungsionalitas, dan ekspresi diri.

Indonesia dipilih sebagai lokasi flagship store pertama di kawasan Asia Tenggara karena pertumbuhan komunitas olahraga dan wellness yang semakin dinamis, didukung oleh tingginya minat konsumen terhadap produk activewear premium.

"Pembukaan gerai ini mencerminkan keyakinan kami terhadap potensi jangka panjang pasar Indonesia serta komitmen untuk terus tumbuh bersama komunitas yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan XEXYMIX,” ujarnya.

Didirikan di Seoul, Korea Selatan, XEXYMIX dikenal sebagai salah satu brand athleisure terkemuka di Asia dan memegang rekor penjualan legging online terbesar di Korea Selatan.

Berawal dari misi untuk membantu perempuan Asia merasa lebih nyaman dan percaya diri terhadap diri mereka sendiri, XEXYMIX telah berkembang menjadi brand global yang menghadirkan produk dengan perpaduan teknologi material, performa, dan desain.