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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Xforce Hybrid Dirilis, Bos Mitsubishi Singgung Soal Pemerataan Insentif Kendaraan

Jumat, 17 Juli 2026 – 06:42 WIB
Xforce Hybrid Dirilis, Bos Mitsubishi Singgung Soal Pemerataan Insentif Kendaraan - JPNN.COM
Bos MMKSI Atsushi Kurita. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah pasar otomotif yang belum sepenuhnya pulih, Presdir PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Atsushi Kurita menyinggung soal kebijakan insentif.

Dia berharap pemerintah bisa memberikan insentif yang lebih merata untuk seluruh jenis kendaraan di Indonesia.

Menurut Kurita, insentif tidak seharusnya hanya difokuskan pada kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) atau hybrid.

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Bagi dia, insentif selayaknya juga menyentuh kendaraan bermesin konvensional agar dapat mendorong permintaan pasar secara lebih luas.

Saat ini, menurut Kurita, industri otomotif nasional sedang menghadapi kondisi pasar yang belum stabil.

Penurunan daya beli membuat permintaan kendaraan menurun cukup tajam, sehingga stimulus dari pemerintah dinilai penting untuk mengembalikan minat konsumen.

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“Dukungan dari pemerintah untuk industri otomotif harusnya secara adil dan merata, tidak secara spesifik tergantung segmen atau varian tertentu."

"Karena itu akan memotivasi pasar untuk bisa berkembang dengan lebih baik lagi dan permintaan akan meningkat lagi,” ujar Kurita saat peluncuran Xforce Hybrid di Jakarta.

Bos Mitsubishi berharap pemerintah bisa memberikan insentif yang lebih merata untuk seluruh jenis kendaraan di Indonesia.

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TAGS   XForce hybrid  bos Mitsubishi  Insentif Kendaraan  mitsubishi xfroce hev 
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