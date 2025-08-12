XG Akhirnya Rilis Album Live Pertama

jpnn.com, KOREA SELATAN - Girl group asal Jepang yang berbasis di Korea Selatan, XG, baru saja merilis album live pertama, 'XG 1st World Tour - The First Howl Live'.

Album tersebut menampilkan audio langsung dari konser XG yang emosional dan tidak terlupakan di Tokyo Dome, dan menjadi penutup tur dunia pertama, XG 1st World Tour - The First Howl.

Selama hampir satu tahun sejak Mei 2024, tur itu mengunjungi 35 kota di 18 negara, dengan total 47 pertunjukan, yang sebagian besar terjual habis, menunjukkan popularitas global XG yang meroket.

Pada April 2025, grup beranggotakan Jurin, Chisa, Hinata, Juria, Cocona, Maya, dan Harvey itu juga tampil di Coachella, salah satu festival musik terbesar di dunia, menjadi trending topic No. 2 secara global di X, dan mendapatkan pujian dari berbagai media internasional.

Konser finale di Tokyo Dome dihadiri oleh 50.000 penggemar dan dirayakan secara meluas sebagai kepulangan XG yang meriah serta menjadi milestone simbolis dalam perjalanan mereka.

Album live pertama XG berisikan 13 track, yang mencakup 18 lagu termasuk medley, menangkap energi, emosi raw, dan atmosfer tak terlupakan dari malam tersebut.

XG 1st World Tour - The First Howl juga menampilkan hit seperti Woke Up, Shooting Star, dan Left Right, serta lagu-lagu emosional seperti In The Rain dan Is This Love, yang berada di Billboard Japan’s Hot 100 selama 21 minggu berturut-turut.

Melalui perilisan album live, penggemar di seluruh dunia dapat merasakan kembali esensi dunia XG dan ikatan kuat yang XG miliki dengan para fan.