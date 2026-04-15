Xiaomi Meluncurkan Skuter Listrik Terbaru di Indonesia, Ada Versi Murah

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi Indonesia kembali menambah jajaran produknya dengan meluncurkan Electric Scooter 6 dan Electric Scooter 6 Lite di Jakarta pada Rabu (15/4).

Kehadiran skuter tersebut sebagai solusi mobilitas di tengah kemacetan urban yang kian menantang.

"Kami ingin masyarakat tidak lagi merasa terbebani oleh kemacetan, melainkan menikmati perjalanan mereka yang modern dan efisien," ujar Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia dalam siaran persnya, Rabu.

Xiaomi Electric Scooter 6 Series menawarkan kecepatan yang lebih baik daripada berjalan kaki dan kepraktisan yang jauh mengungguli kendaraan bermotor, terutama saat digunakan untuk commuting atau mengombinasikan transportasi umum seperti bus maupun kereta.

Skuter listrik itu ditenagai oleh motor 400W yang menawarkan tenaga puncak hingga 800W, pengguna tidak perlu lagi merasa khawatir saat harus menaklukkan tanjakan curam hingga sudut 18%, seperti rampa parkir gedung perkantoran atau jalan bergelombang yang kerap menjadi hambatan di jalur perkotaan.

Penggunaan ban tubeless berukuran 12-inci yang dipadukan dengan sistem Dual-Spring Suspension bisa meredam guncangan saat melewati jalan berlubang atau permukaan paving block, sehingga tetap terasa nyaman meski berkendara cukup lama.

Baca Juga: Skuter Listrik Pertama Suzuki Dijual Seharga Rp 35 Jutaan

Dengan kapasitas baterai 360Wh yang mampu menempuh jarak hingga 45 km dalam sekali pengisian daya, serta perlindungan keamanan sertifikasi EN17128 dan ketahanan air IPX5, skuter ini menjadi mitra tangguh untuk mobilitas harian yang aman di berbagai kondisi cuaca.

Xiaomi Electric Scooter 6 dibanderol dengan harga Rp8.399.000. Setiap pemesanan pada periode Pre-sale akan mendapatkan bonus langsung REDMI Watch 5 Lite (senilai Rp769.000), free installment payment, hingga voucher potongan harga tambahan hingga Rp300.000 eksklusif hanya di Mi.com.