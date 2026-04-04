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JPNN.com - Teknologi - Gadget

Xiaomi Pad 9 Akan Dirilis Pada Tahun Ini, Kapasitas Baterai Lebih Besar

Selasa, 23 Juni 2026 – 00:18 WIB
Xiaomi Pad 9 Akan Dirilis Pada Tahun Ini, Kapasitas Baterai Lebih Besar - JPNN.COM

jpnn.com, TIONGKOK - Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan dua tablet Pad 9 dan Pad 9 Pro yang akan diluncurkan secara global pada Oktober 2026.

Kehadiran tablet baru itu terungkap oleh pembocor teknologi Kacper Skrzypek.

Dia juga mengungkap sejumlah spesifikasi Xiaomi Pad 9 setelah menemukan data perangkat tersebut dalam kode HyperOS.

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Dia menyebu Xiaomi Pad 9 akan dibekali dengan baterai berkapasitas 9.720mAh.

Gizmochina pada Senin (22/6), melaporkan Xiaomi Pad 9 standar memiliki nomor model M656BA, 26103RP65G, dan 26103RP65I.

Penamaan dengan angka "2610" katanya mengindikasikan tablet itu kemungkinan akan diluncurkan pada akhir tahun ini.

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Skrzypek juga mengungkapkan bahwa Xiaomi Pad 9 akan dibekali baterai berkapasitas 9.720mAh, lebih besar dibandingkan baterai Xiaomi Pad 8 yang kapasitasnya 9.200mAh.

Produk tablet baru itu kabarnya akan menggunakan chipset Snapdragon 8s Gen 4, yang juga digunakan pada Xiaomi Pad 8.

Xiaomi dikabarkan tengah menyiapkan tablet Pad 9 yang akan diluncurkan secara global pada Oktober 2026

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TAGS   Xiaomi Pad 9  Tablet Xiaomi  Baterai  HyperOS 

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