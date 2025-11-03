Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Gadget

Xiaomi Siapkan HP Baru dengan Baterai Berkapasitas 9.000 mAh

Senin, 03 November 2025 – 00:13 WIB
Tampilan Redmi Note 14 series. ilustrasi. (ANTARA/HO-Xiaomi Indonesia)

jpnn.com, TIONGKOK - Produsen elektronik asal China, Xiaomi dilaporkan tengah mengembangkan smartphone terbaru yang memiliki spesifikasi gahar.

Kehadiran ponsel baru itu terungkap pertama kali dari pengguna Digital Chat Station di Weibo, pada Sabtu.

Dia mengatakan Xiaomi akan menghadirkan baterai 9.000 mAh ke salah satu ponselnya yang akan datang.

Dilaporkan Gsmarena, perangkat ini diprediksi akan mendukung pengisian daya cepat 100W.

Selain itu, Xiaomi juga sedang mengembangkan prototipe baterai 10.000 mAh.

Jika ini benar, ponsel Redmi mendatang yang masih belum diketahui modelnya akan menampilkan salah satu baterai ponsel terbesar.

Beberapa sumber Tiongkok meyakini ponsel tersebut adalah Redmi Turbo 5 yang akan datang. Namun, hal itu bertentangan dengan laporan terbaru tentang ponsel ini yang menyebutkan baterai 7.500 mAh.

Meski demikian, muncul keraguan bahwa ponsel ini akan dipasarkan di luar Tiongkok, atau setidaknya tidak dengan kapasitas baterai yang sama.

, Xiaomi dilaporkan tengah mengembangkan smartphone terbaru dengan baterai super besar. Simak selengkapnya di sini.

