Xiaomi SU7 Generasi Terbaru, Tembus Hingga 902 Km, Harga Termurah Rp 537 Juta

Jumat, 20 Maret 2026 – 15:29 WIB
Xiaomi SU7 generasi terbaru. Foto: xiaomi

jpnn.com - Xiaomi akhirnya memperbarui lini sedan listrik andalannya dalam wujud Xiaomi SU7 generasi terbaru.

Bukan sekadar penyegaran, model datang dengan peningkatan signifikan, terutama pada daya jelajah yang kini tembus hingga 902 kilometer dalam sekali pengisian.

SU7 terbaru ditawarkan dalam tiga varian. Versi standar seharga 219.000 yuan atau sekitar Rp537 jutaan, varian Pro Rp611 jutaan, dan varian tertinggi Max menyentuh Rp743 jutaan.

Secara tampilan, dimensi mobil masih dipertahankan dengan panjang 5 meter dan jarak sumbu roda 3 meter.

Identitas desain seperti lampu depan berbentuk water drop dan lampu belakang melingkar tetap dipertahankan, sementara sentuhan baru hadir lewat opsi personalisasi yang lebih beragam.

Total ada sembilan pilihan warna, termasuk Coastal Blue dan Blazing Red.

Masuk ke kabin, nuansa premium makin terasa. Material soft-touch dan setir berlapis kulit nappa serta aksen metal memperkuat kesan mewah.

Kursi pengemudi kini memiliki pengaturan elektrik 18 arah lengkap dengan ventilasi dan pemanas.

TAGS   Xiaomi  Xiaomi SU7  spesifikasi Xiaomi SU7  harga Xiaomi SU7 terbaru 
