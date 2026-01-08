Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Xiaomi SU7 Terbaru Lebih Bertenaga dan Jangkauan Jelajahnya Hampir 1.000 Km

Kamis, 08 Januari 2026 – 18:19 WIB
Xiaomi SU7 versi terbaru. Foto: xiaomi

jpnn.com - Xiaomi membuka pra-penjualan Xiaomi SU7 terbaru, sedan listrik yang kini tampil lebih matang lewat peningkatan signifikan pada performa, keselamatan, hingga teknologi.

Xiaomi SU7 MY2026 akan resmi meluncur pada April 2026. Harga pra-penjualan dibuka mulai 229.900 yuan atau sekitar Rp550 juta.

Secara keseluruhan, tersedia tiga varian dengan banderol berkisar Rp550 juta hingga Rp743 juta, naik sekitar Rp23 juta–Rp33 juta dibanding model sebelumnya.

Penyegaran SU7 tidak bersifat kosmetik semata. Xiaomi menyempurnakan desain eksterior lewat gril depan yang lebih optimal, serta menghadirkan warna baru Capri Blue yang melengkapi Bay Blue.

Ukuran pelek tetap 20 inci, tetapi lebar ban belakang kini meningkat menjadi 265 mm, memberi cengkeraman lebih baik.

Seluruh model juga kini dibekali kaliper depan empat piston sebagai standar.

Di dalam kabin, nuansa premium diperkuat lewat opsi warna Dark Black, desain setir baru, serta detail interior yang lebih halus pada panel dan jahitan jok.

Dari sisi teknologi, semua varian kini dilengkapi LiDAR, daya komputasi 700 TOPS, serta sistem bantuan mengemudi Xiaomi HAD—sebuah lompatan besar dari generasi awal.

