Xiaomi SU7 Ultra Nurburging Limited Edition, Mobil Listrik Bertenaga Buas 1548 Hp

Jumat, 29 Agustus 2025 – 21:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Xiaomi SU7 Ultra Nurburging Limited Edition memulai debut secara luring pada pembukaan Chengdu Auto Show 2025, (29 Agustus - 7 September)

Batch pertama kendaraan yang resmi diluncurkan pada 26 Juni itu dengan cepat terjual habis.

Xiaomi SU7 Ultra Nurburging Limited Edition hanya akan diproduksi sebanyak 100 unit.

Sepuluh unit mobil sport listrik edisi 2025 seharga 814.900 yuan atau sekitar Rp 1,8 miliar itu telah dijual pada acara peluncuran tanggal 26 Juni 2025.

SU7 Ultra Nurburging Limited Edition, yang dibangun di fondasi SU7 Ultra, dilengkapi dengan paket trek profesional yang dirancang untuk performa.

Paket itu mencakup kap depan dual-duct, pelindung bawah bodi aerodinamis, dan lengkungan roda belakang tambahan yang terbuat dari serat karbon.

Spoiler belakang berbahan serat karbon yang besar meningkatkan aerodinamika kendaraan, memberikan peningkatan downforce pada kecepatan tinggi untuk menjaga stabilitas dan cengkeraman.

Xiaomi SU7 Ultra Nürburgring Limited Edition mengusung "sistem supertriple motor" yang sama dengan purwarupanya, terdiri atas dua motor V8 dan satu motor V6.