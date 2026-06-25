XJTLU Tawarkan Double Degree dan Akses Karier Global

jpnn.com, JAKARTA - Xi’an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU), universitas joint venture internasional hasil kolaborasi antara Xi’an Jiaotong University (Tiongkok) dan University of Liverpool (Inggris), terus memperkuat posisinya sebagai salah satu institusi pendidikan global terdepan, khususnya di pasar Indonesia.

Indonesia saat ini menjadi pasar internasional terbesar bagi XJTLU, dengan sekitar 700 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi.

“Saat ini XJTLU memiliki tenaga pengajar yang berasal lebih dari 60 negara dan wilayah yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Dan mahasiswa kami juga berasal dari hampir 100 negara dan wilayah yang berbeda, sehingga mahasiswa di kampus kami sudah terbiasa dengan atmosfer ragam budaya yang berbeda,” ungkap Professor Youmin Xi, Executive President of XJTLU dalam acara Media Session di Double Tree Hotel Kemayoran Jakarta, Rabu (24/6).

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Professor Xi menambahkan model edukasi kami adalah membantu mahasiswa untuk tumbuh dengan kemampun berpikir yang cepat dan penuh dengan kebijaksanaan.

"Mereka dapat mengembangkan berbagai kemampuan, bahkan berkolaborasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Kami juga mendukung mereka untuk membangun wisdom—yakni kemampuan berpikir yang mendalam sekaligus kebijaksanaan—dengan mengintegrasikan pengetahuan dari perspektif Barat dan Timur," tuturnya.

Saat ini, XJTLU menawarkan lebih dari 100 program gelar di bidang sains, teknik, bisnis, keuangan, arsitektur, perencanaan kota, bahasa, dan budaya.

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Semua program diajarkan dalam bahasa Inggris, kecuali mata kuliah umum dan dasar.

Selain itu, mahasiswa sarjana memperoleh dua gelar: gelar XJTLU yang diakui oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok dan gelar yang diakui secara global dari University of Liverpool.