Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

XM Meluncurkan Promo Afiliasi Baru dengan Hadiah Tunai hingga $40.000

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 17:23 WIB
XM Meluncurkan Promo Afiliasi Baru dengan Hadiah Tunai hingga $40.000 - JPNN.COM
XM meluncurkan promo afiliasi baru dengan hadiah tunai hingga $40.000. Foto: Dok. XM

jpnn.com, JAKARTA - Broker global multi-aset XM resmi meluncurkan promo "Worldwide Partner Ladder – Melesat Lebih Jauh".

Berlangsung mulai 2 Juli hingga 31 Agustus, promo ini memberikan kesempatan bagi partner baru maupun partner aktif XM untuk memperoleh hadiah tunai hingga $40.000 di luar komisi trading, dengan mengajak klien baru untuk bergabung.

Dengan komunitas yang beranggotakan lebih dari 250.000 partner di 190 negara, XM memungkinkan para partner untuk mengajak trader dari berbagai belahan dunia.

Baca Juga:

Untuk membuka peluang yang lebih luas bagi siapa pun yang ingin bergabung, Worldwide Partner Ladder menghadirkan sistem hadiah bertingkat yang disesuaikan dengan setiap level komisi.

Artinya, baik partner baru maupun yang sudah berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk memaksimalkan penghasilan mereka.

“Melalui Worldwide Partner Ladder, setiap partner memiliki peluang untuk memperoleh hadiah sesuai dengan level komisi mereka. Struktur yang adil ini dapat memberi insentif yang lebih relevan bagi partner untuk terus mengembangkan jaringan mereka,” jelas pakar trading dan instruktur XM Muhammad Agam.

Baca Juga:

Partner yang sudah terdaftar dapat langsung mengikuti promo melalui Platform Partner.

Sementara itu, calon partner baru dapat memenuhi syarat dengan membuka akun Partner XM kapan saja selama periode promosi berlangsung.

Broker global multi-aset XM meluncurkan promo Worldwide Partner Ladder – Melesat Lebih Jauh yang berlangsung mulai 2 Juli hingga 31 Agustus.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   XM  trading  Trading XM  investasi 
BERITA XM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp