XM Meluncurkan Promo Afiliasi Baru dengan Hadiah Tunai hingga $40.000

jpnn.com, JAKARTA - Broker global multi-aset XM resmi meluncurkan promo "Worldwide Partner Ladder – Melesat Lebih Jauh".

Berlangsung mulai 2 Juli hingga 31 Agustus, promo ini memberikan kesempatan bagi partner baru maupun partner aktif XM untuk memperoleh hadiah tunai hingga $40.000 di luar komisi trading, dengan mengajak klien baru untuk bergabung.

Dengan komunitas yang beranggotakan lebih dari 250.000 partner di 190 negara, XM memungkinkan para partner untuk mengajak trader dari berbagai belahan dunia.

Untuk membuka peluang yang lebih luas bagi siapa pun yang ingin bergabung, Worldwide Partner Ladder menghadirkan sistem hadiah bertingkat yang disesuaikan dengan setiap level komisi.

Artinya, baik partner baru maupun yang sudah berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk memaksimalkan penghasilan mereka.

“Melalui Worldwide Partner Ladder, setiap partner memiliki peluang untuk memperoleh hadiah sesuai dengan level komisi mereka. Struktur yang adil ini dapat memberi insentif yang lebih relevan bagi partner untuk terus mengembangkan jaringan mereka,” jelas pakar trading dan instruktur XM Muhammad Agam.

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Partner yang sudah terdaftar dapat langsung mengikuti promo melalui Platform Partner.

Sementara itu, calon partner baru dapat memenuhi syarat dengan membuka akun Partner XM kapan saja selama periode promosi berlangsung.