XM Multi-Level Campaign Handler: Cara Baru Bangun Bisnis Afiliasi

jpnn.com, JAKARTA - Di dunia affiliate marketing, pertumbuhan jaringan menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan. Namun, banyak model kemitraan masih terbatas pada struktur yang datar, sehingga potensi ekspansi kurang maksimal.

XM, platform trading dengan lebih dari 250.000 mitra, menghadirkan Multi-Level Campaign Handler atau Manajer Kampanye Multilevel. Sistem ini memungkinkan partner XM untuk membangun jaringan yang tumbuh dengan organik dan berkelanjutan.

Apa Itu Multi-Level Campaign Handler?

Multi-Level Campaign Handler adalah pengembangan dari model campaign handler yang ditawarkan XM. Sederhananya, campaign handler adalah individu atau tim yang membantu partner XM memperluas jaringan dengan mempromosikan link atau kode rujukan.

Baca Juga: XM Hadirkan Solusi Job Hugging dengan Trading Terintegrasi

Namun, model ini berbeda dengan sub-partner. Jika sub-partner bekerja secara mandiri dan mendapatkan komisi langsung dari broker, campaign handler justru beroperasi di bawah partner XM dan mendapatkan penghasilan melalui sistem bagi hasil. Dengan Multi-Level Campaign Handler, partner XM dapat membangun hingga 5 level campaign handler dengan jumlah anggota dan pengembangan tim yang tidak terbatas.

Artinya, satu campaign besar bisa berkembang menjadi banyak sub-campaign yang dikelola oleh tim di bawahnya. Dampaknya? Pertumbuhan jaringan jadi lebih rapi, terarah, dan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada partner XM.

Keunggulan Multi-Level Campaign Handler

1. Jaringan Lebih Dalam dan Luas

Sebelumnya, jaringan afiliasi cenderung berkembang secara datar, di mana mitra merekrut sebanyak mungkin orang di level yang sama.. Kini, dengan struktur bertingkat hingga 5 level, setiap campaign handler dapat membangun dan mengembangkan timnya sendiri secara lebih luas.