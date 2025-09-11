Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Xpander Terseret 20 Meter Dihantam Kereta Api di OKU, 1 Nyawa Melayang

Kamis, 11 September 2025 – 01:01 WIB
Petugas melakukan evakuasi kendaraan minibus tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Lintas Peninjauan, Kabupaten OKU, Rabu. ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com, OGAN KOMERING ULU - Mobil Mitsubishi Xpander dengan nomor polisi L 1458 CAF tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Jalan Lintas Peninjauan, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, pada Rabu sore.

Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo mengatakan bahwa peristiwa naas tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Satu orang dinyatakan tewas dalam insiden tersebut.

Dia mengatakan korban meninggal dunia adalah seorang penumpang bernama Hermini (40), warga Dusun II, Kecamatan Peninjauan.

Sedangkan korban lainnya yaitu Adi (43) sopir minibus, serta seorang bayi berusia delapan bulan mengalami luka berat sehingga dilarikan ke RSUD Baturaja untuk mendapatkan perawatan intensif.

Menurutnya, benturan keras membuat mobil mengalami kerusakan berat di bagian samping dan depan, bahkan serpihan kaca dan badan kendaraan berserakan di sekitar lokasi kejadian.

Hingga saat ini pihaknya belum dapat menjelaskan kronologi dan kereta api jenis apa yang terlibat kecelakaan maut tersebut.

"Saat ini kami masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan saksi-saksi di lokasi kejadian," ujar dia.

Sementara itu, salah seorang warga Desa Penilikan, Kecamatan Peninjauan, Yel (50) menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika mobil yang dikemudikan Adi melaju dari arah Jalan Peninjauan menuju Desa Penilikan.

Sebuah mobil Xpander ditabrak kereta api di OKU dan menyebabkan satu orang meninggal dunia.

Sumber Antara

