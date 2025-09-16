Xpeng G6 dan G9 Mulai Masuk Lini Produksi di Magna

jpnn.com, AUSTRIA - Xpeng Motors mengumumkan akan melakukan produksi G6 dan G9 di pabrik fasilitas manufaktur Magna di Graz, Austria.

Dilaporkan Carnewschina pada Senin waktu setempat, pabrik tersebut awalnya memproduksi dua model SUV, dengan rencana untuk memperluas produksi ke kendaraan Xpeng lainnya di masa mendatang.

Dengan memanfaatkan lini produksi Magna, Xpeng bertujuan untuk mempercepat produksi mobil listrik lokal di Eropa.

Fasilitas Magna di Graz merupakan salah satu pabrik manufaktur kontrak paling terkenal di Eropa.

Dioperasikan oleh Magna Steyr, pabrik ini telah memproduksi kendaraan untuk berbagai merek global, termasuk Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, dan Toyota.

Pabrik ini berspesialisasi dalam produksi fleksibel bervolume rendah hingga menengah dan dikenal karena menangani perakitan multi-model yang kompleks pada lini produksi bersama, yang memungkinkan produsen mobil yang tidak memiliki pabrik sendiri di Eropa untuk melokalisasi produksi.

Baca Juga: Diler Xpeng Puri Kembangan Resmi Beroperasi

Diketahui, Xpeng memasuki pasar Eropa pada 2021 yang dimulai di Norwegia, dan terus berekspansi ke lebih dari 46 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Pada periode Januari dan Juli 2025, perusahaan melaporkan penjualan luar negeri sebanyak 18.701 kendaraan atau meningkat 217 persen dibandingkan tahun sebelumnya.