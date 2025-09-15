Xpeng P7+ Kena Recall Karena Masalah Sistem Kemudi

Senin, 15 September 2025 – 14:32 WIB

jpnn.com - Xpeng menggelar program penarikan kembali atau recall untuk model P7+ di Tiongkok, mulai 15 September 2025.

Penarikan Xpeng P7+ karena ditemukan kontak yang buruk pada harness sensor motor power steering, yang dapat menyebabkan fluktuasi sinyal sensor roda kemudi.

Hal itu menyebabkan lampu peringatan kesalahan kemudi menyala dan hilangnya bantuan power steering.

Mobil yang terdampak total sebanyak 47.490 Xpeng P7+ yang diproduksi antara 20 Agustus 2024 dan 27 April 2025, dengan nomor penarikan S2025M0142V.

Menurut analisis Reuters berdasarkan data penjualan dari Dcar, unit otomotif ByteDance, bahwa mobil yang akan ditarik kembali mencakup lebih dari 65,5% dari penjualan model tersebut hingga akhir Agustus.

Xpeng New Energy Investment Co., Ltd. mengajukan rencana penarikan di Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar, sesuai dengan persyaratan 'Peraturan tentang Administrasi Penarikan Produk Mobil Cacat' dan 'Tindakan Langkah-langkah untuk Peraturan tentang Administrasi Penarikan Produk Mobil Cacat'.

Proses penggantian komponen oleh Xpeng tidak dikenakan biaya alias gratis.

Xpeng juga akan memberi tahu pemilik kendaraan yang relevan tentang rincian penarikan melalui pemberitahuan push aplikasi seluler, telepon, dan metode lainnya. (reuters/jpnn)