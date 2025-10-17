Xpeng Resmikan Flagship Dealer dengan Fasilitas Premium, Terbesar di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - XPENG Indonesia di bawah naungan Erajaya Active Lifestyle (Kode saham: ERAL) meresmikan dealer flagship terbesar di Indonesia yang berlokasi di Pondok Indah.

Kehadiran dealer ini menandai tonggak penting XPENG di tanah air, sekaligus mempertegas komitmen bersama dalam menghadirkan solusi mobilitas cerdas dengan standar pengalaman layanan premium bagi konsumen Indonesia.

Berdiri di atas lahan seluas 3.413 meter persegi, dealer XPENG Pondok Indah mengusung konsep 3S (Sales, Service, Sparepart) yang dirancang untuk memberikan standar terbaik dalam mengedepankan kualitas produk, efisiensi dari segi operasional, serta kenyamanan pelanggan.

Baca Juga: Xpeng G6 dan G9 Mulai Masuk Lini Produksi di Magna

“Peresmian dealer flagship XPENG di Pondok Indah ini menandai langkah penting dalam komitmen kami untuk menghadirkan pengalaman solusi mobilitas cerdas yang premium bagi masyarakat Indonesia," kata CEO Erajaya Active Lifestyle Djohan Sutanto dalam keterangannya, Kamis (17/10).

Melalui kolaborasi strategis dengan XPENG, lanjut Djohan, pihaknya berkomitmen menghadirkan standar layanan 3S, yaitu Sales, Service, dan Sparepart, yang modern dan berkelas internasional.

"Dilengkapi dengan fasilitas terbaik dan premium serta didukung oleh tenaga ahli bersertifikasi XPENG International, kami optimis dealer ini akan menjadi destinasi terpercaya bagi pelanggan yang ingin merasakan transformasi menuju era kendaraan listrik di Indonesia,” ujar Djohan.

Baca Juga: Xpeng Diyakini Mampu Jadi Benchmark Baru di Pasar Indonesia

Djohan mengungkapkan Indonesia adalah pasar yang sangat strategis bagi XPENG, dan pembukaan dealer flagship terbesar di Pondok Indah menjadi wujud nyata komitmen jangka panjang kami di Indonesia.

Vice President of XPENG Global James Wu menyampaikan melalui kolaborasi erat dengan Erajaya Active Lifestyle, pihaknya ingin memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan, mulai dari inovasi produk hingga layanan after sales yang andal.