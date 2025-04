Xpeng X9 Terbaru Diklaim Membawa 496 Teknologi, Harga Mulai Rp 800 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA - Xpeng merilis MPV listrik X9 terbaru secara global. Harga jualnya mulai dari 359.800 yuan atau sekitar Rp 838 juta.

Xpeng X9 MY2025 memiliki peningkatan signifikan yang difokuskan pada kenyamanan, teknologi, dan kemampuan berkendara cerdas.

Rival Denza D9 dan Maxus Mifa 9 diklaim membawa 496 teknologi dan 35 persen komponen yang dikembangkan benar-benar baru di dunia.

Misalnya, fitur Turing AI Smart Driving sebagai standard di XPENG X9.

Fitur tersebut membantu pengemudi mengendalikan mobil dengan pengalaman yang setara dengan manusia sebenarnya.

"Di Xpeng, AI (kecerdasan buatan) berada tepat di inti DNA kami. Peningkatan AI Tech Tree pada strategi kami menggandakan kekuatan kami dalam AI, solusi energi, dan kecerdasan yang diwujudkan."

"Dengan mengintegrasikan ini, kami bertujuan membangun ekosistem masa depan kendaraan listrik pintar, robot humanoid, dan mobil terbang. Ini akan menentukan dekade berikutnya dari inovasi Xpeng," jelas Chairman and CEO of Xpeng He Xiaopeng dalam keterangannya, Rabu (16/4).

Kemudian teknologi Superfast Charging AI battery memungkinkan Xpeng X9 dicas dengan sangat cepat.