Yadea Boyong Osta dan Velax ke PRJ 2026, Tawarkan Program Menarik Ini

Minggu, 14 Juni 2026 – 17:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Yadea Indonesia memboyong seluruh lini produk motor listrik unggulan ke ajang Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran di Jakarta Pusat.

Salah satu yang menjadi sorotan pada ajang tahunan itu ialah kehadiran Yadea Osta dan Velax.

Pasalnya, dua motor listrik itu sukses menyelesaikan tantangan perjalanan antarkota lebih dari 150 kilometer tanpa pengisian daya baterai.

Yadea tidak hanya menampilkan sejumlah produknya, tetapi juga menghadirkan program Green E-Mobility Fund (GEF) yang diklaim mengutungkan.

VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia, Andy Luo mengungkapkan untuk pembelian Yadea Velax U, konsumen berkesempatan meraih subsidi melalui program GEF hingga Rp 10 juta.

"Sementara untuk benefit setiap pembelian Yadea Osta berkesempatan meraih keuntungan program GEF senilai Rp 1,5 juta," kata Andy Luo.

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Yadea Osta P dan VELAX U membuktikan ketangguhannya melalui ajang 150+ KM Challenge yang menempuh rute Bandung-Bogor dengan berbagai kondisi jalan dan lalu lintas nyata.

Dalam pengujian itu, Yadea Osta P berhasil menempuh jarak 153 kilometer dengan sisa daya baterai 13 persen, sedangkan Velax U mencatat jarak tempuh 156 kilometer dengan sisa daya baterai 23 persen.