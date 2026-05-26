Yadea GS70 Hadir dengan Teknologi Modern, Sudah Bisa Dijajal

Selasa, 26 Mei 2026 – 18:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Yadea resmi meluncurkan motor listrik Yadea GS70 untuk pasar di Indonesia beberapa waktu lalu.

Motor listrik asal Tiongkok itu kini sudah tersedia di seluruh dealer resmi untuk dijajal langsung oleh masyarakat melalui program test ride.

Mengusung filosofi UR-ONE dengan tema Ready To Strike, Yadea GS70 dikembangkan sebagai motor listrik cerdas yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat modern.

Filosofi ini terdiri dari lima elemen utama, yakni Ultra Smart, Reliable Safety, Optimized Battery, Next-Gen Design, dan Everyday Power.

Dari seluruh elemen tersebut, Yadea memberikan perhatian khusus pada pengalaman penggunaan sehari-hari melalui konsep E–Everyday Power.

"Everyday Power menggambarkan kemampuan GS70 dalam menghadirkan performa yang stabil dan responsif untuk mendukung aktivitas harian," ujar Andy Luo, VP & GM Sales and Marketing Yadea Indonesia.

Yadea GS70 menawarkan tampilan futuristik dan teknologi modern untuk memberikan pengalaman berkendara harian yang lebih nyaman, praktis, dan menyenangkan.

Didukung dinamo bertenaga 1.500 watt, motor listrik itu menawarkan akselerasi dengan kecepatan maksimal hingga 65 km/jam, ideal untuk penggunaan di area perkotaan maupun perjalanan menengah.