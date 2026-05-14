Yadea Hadirkan Program Tukar Tambah Motor Lama ke EV Baru

Sabtu, 30 Mei 2026 – 00:12 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Yadea Indonesia menghadirkan program tukar tambah untuk motor listrik GS70 selama pameran yang berlangsung di Alun-Alun Curug, Tangerang pada 29 Mei-6 Juni 2026.

Program tersebut untuk mendorong masyarakat yang ingin berahli ke kendaraan listrik tanpa proses yang rumit.

Sepanjang pameran berlangsung, masyarakat dapat langsung melakukan pemesanan maupun pembelian unit Yadea GS70 dengan berbagai keuntungan menarik.

Selain menawarkan kemudahan, konsumen juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik.



"Tinggal datang langsung, bawa motor lama dan tukar dengan produk motor listrik terbaru Yadea," ujar Andy Luo, VP & GMSales and Marketing Yadea Indonesia.

Menariknya, pengunjung yang mengikuti sesi test ride juga berkesempatan membawa pulang merchandise eksklusif secara langsung.

Yadea GS70 hadir sebagai motor listrik cerdas yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas harian masyarakat urban.

Mengusung filosofi UR-ONE dengan tema Ready To Strike, GS70 menawarkan kombinasi teknologi pintar, performa stabil, dan kenyamanan berkendara modern.

Dari sisi fitur, motor listrik asal Tiongkok itu dilengkapi teknologi One-Second Smart Unlock, GPS Tracking, OTA Update, hingga Cruise Control yang membantu pengalaman berkendara menjadi lebih praktis dan nyaman.