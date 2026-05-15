JPNN.com - Otomotif - Motor

Yadea Rilis Motor Listrik Terbaru, Siap Hadapi Jalan Menanjak

Jumat, 15 Mei 2026 – 20:28 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Yadea Indonesia kembali menambah jajaran produk barunya dengan meluncurkan motor listrik terbaru melalui akun medis sosial miliknya pada Jumat (15/5).

Produk baru itu dirancang untuk menjawab kekhawatiran para pencinta yang selama ini takut kehabisan baterai di perjalanan dan menghadapi jalan menanjak.

Motor listrik tersebut sempat mencuri perhatian karena teaser kendaraan itu berseliweran dengan tema Ready to Strike.

Mengusung filosofi UR-ONE, motor listrik terbaru itu akan menggabungkan performa, keamanan, dan desain futuristik dalam satu paket.

Filosofi itu sendiri memiliki makna mendalam yang mencerminkan arah pengembangan teknologi Yadea.

Huruf U memiliki arti Ultra Smart, menghadirkan pengalaman berkendara yang lebih modern dan terkoneksi.

R mewakili Reliable Safety, fokus pada perlindungan dan kestabilan berkendara.

Oberarti Optimized Battery, menekankan efisiensi dan ketahanan daya baterai.

