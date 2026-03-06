Yaelah, Harga Emas Antam Hari Ini Turun Lagi

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update harga emas Antam hari ini Jumat 6 Maret 2026, yang mengalami penurunan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Jumat pukul 08.44 WIB, harga emas Antam hari ini turun Rp25.000 dari semula Rp3.049.000 menjadi Rp3.024.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun menjadi Rp2.787.000 per gram.

‎‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah. ‎

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: