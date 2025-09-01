Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Yakin Ada Darurat Militer, PDIP Percaya TNI Berniat Baik

Senin, 01 September 2025 – 17:42 WIB
Yakin Ada Darurat Militer, PDIP Percaya TNI Berniat Baik - JPNN.COM
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (tengah) bersama Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita (kanan) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Menyusul (1/9). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto merasa yakin pemerintah tidak akan menerapkan darurat militer meskipun kerusahan terjadi di beberapa daerah sejak akhir Agustus 2025.

"Kalau dugaan saya, sih, pasti tidak," kata dia menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

Namun, Utut merasa yakin TNI bakal membantu kepolisian dalam menjaga stabilitas wilayah setelah demonstrasi berujung ricuh sejak akhir Agustus 2025.

Baca Juga:

"Terpenting dari teman-teman TNI itu menjaga sampai keadaan sekondusif mungkin dan kita semua bisa beraktifitas seperti biasa," ungkap legislator fraksi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menyebutkan pihaknya taat pada konstitusi dan tidak membuat gerakan yang membuat pemerintah mengumumkan darurat militer.

Hal demikian dikatakan Jenderal Tandyo demi menjawab pertanyaan awak media soal kerusuhan sejak akhir Agustus 2025 sebagai skenario menerapkan darurat militer.

Baca Juga:

"TNI dalam hal ini taat konstitusi tadi saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat, antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI," ujarnya ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Tandyo menilai keliru anggapan yang mengarahkan kerusuhan ialah skenario mewujudkan darurat militer.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto merasa yakin darurat militer tak akan diberlakukan pemerintah meskipun muncul kericuhan sejak akhir Agustus 2025.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Darurat militer  TNI  Demonstrasi  Kerusuhan  PDIP  Utut Adianto 
BERITA DARURAT MILITER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp