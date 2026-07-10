Yakini Manfaat Sedayu Mart, Pelaku UMKM Berharap Omzetnya Meningkat

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) terus berupaya memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam rangka itu pula pengembang kawasan mandiri terintegrasi tersebut menggelar Pelatihan UMKM Naik Kelas Vol. 02 pada Selasa (30/6) lalu.

Pelatihan sebagai bagian program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) PIK2 itu merupakan upaya mendorong UMKM naik kelas melalui perluasan akses pemasaran. Salah satu upaya itu diwujudkan lewat Sedayu Mart (Smart) UMKM.

Sedayu Mart merupakan platform digital yang dibuat untuk membantu UMKM binaan PIK2 dalam memasarkan produk secara daring atau online. Melalui platform itu, konsumen bisa membeli produk UMKM hanya dengan memindai kode respons cepat atau QR Code.

Salah satu peserta Pelatihan UMKM Naik Kelas Vol. 02 yang mengaku merasakan manfaat Sedayu Mart ialah Asti. Menurut dia, materi mengenai Sedayu Mart menjadi salah satu bekal paling bermanfaat bagi pelaku UMKM.

“Ada aplikasi Sedayu Mart. Semoga dengan adanya produk saya di Sedayu Mart bisa meningkatkan penjualan,” ujarnya.

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Asti mengatakan saat ini para pelaku UMKM menghadapi tantangan yang cukup besar karena biaya produksi terus meningkat. Penyebabnya ialah kenaikan harga bahan baku hingga bahan kemasan.

“Penjualan sedang turun drastis, tapi biaya produksi meningkat tajam. Mulai dari bahan baku, plastik, sampai kemasan, semuanya naik,” katanya.