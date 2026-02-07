Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha Aerox Alpha Warna Baru Goda Pengunjung IIMS 2026, Harga Termurah Rp 29,9 Juta

Sabtu, 07 Februari 2026 – 14:18 WIB
Yamaha Aerox Alpha 2026. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) memanfaatkan panggung Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 untuk memperkenalkan versi penyegaran Yamaha Aerox Alpha.

Penyegaran difokuskan pada warna dan grafis baru yang membuat tampilan Aerox Alpha makin berani dan relevan.

Total ada enam pilihan warna yang diperkenalkan, yakni Elixir Dark Silver, Purple, White Pearl, Red Black, Metallic Blue, dan Black.

Pembaruan bukan sekadar kosmetik, melainkan upaya Yamaha mempertegas karakter Aerox Alpha yang lekat dengan spirit Brave, Aggressive, Dynamic, Anti-Mainstream, Stand Out, dan Speed.

Manager Public Relations, YRA & Community PT YIMM, Rifki Maulana, menjelaskan inovasi warna dan grafis menjadi bagian dari strategi berkelanjutan Yamaha dalam memperkuat nilai produk MAXi.

Setelah sebelumnya menghadirkan Yamaha TMAX, MAX Special Livery, dan warna baru XMAX Connected, kini giliran Aerox Alpha yang mendapat sentuhan khusus di IIMS 2026.

Varian Elixir Dark Silver menempati kasta tertinggi pada Aerox Alpha “TURBO” dan “TURBO” Ultimate.

Kombinasi warna silver dan hitam dengan aksen emas pada pelek, dipadukan grafis anak panah berwarna hitam, merah, dan gold, mempertegas DNA supersport scooter yang agresif dan premium.

