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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

Yamaha Enggak Ajak Fabio Quartararo Menguji Prototipe Motor MotoGP 850cc, Ups!

Jumat, 19 Juni 2026 – 21:02 WIB
Yamaha Enggak Ajak Fabio Quartararo Menguji Prototipe Motor MotoGP 850cc, Ups! - JPNN.COM
Fabio Quartararo Yamaha. Foto: Motogp

jpnn.com - Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, tidak ambil bagian dalam sesi pengujian prototipe motor MotoGP 850 cc di Sirkuit Brno, Ceko.

Sesi tersebut adalah tahap awal pengembangan motor untuk regulasi baru MotoGP 2027.

Padahal, juara dunia MotoGP 2021 itu mengungkapkan dirinya sempat dijadwalkan menjajal motor generasi anyar tersebut.

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Namun, Yamaha sepertinya memilih tidak memasukkan namanya dalam daftar pembalap yang turun pada tes penting itu.

Keputusan tersebut memunculkan spekulasi.

Quartararo belakangan santer dikaitkan dengan kemungkinan hengkang dari Yamaha pada akhir musim.

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Oleh karena itu, Yamaha disebut lebih fokus melibatkan pembalap yang diproyeksikan bertahan untuk jangka panjang.

Yamaha diketahui mempercayakan tugas pengujian kepada Toprak Razgatlioglu dan test rider Augusto Fernandez.

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo, tidak ambil bagian dalam sesi pengujian prototipe motor MotoGP 850 cc di Sirkuit Brno, Ceko.

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TAGS   Fabio Quartararo  Yamaha MotoGP  motor motogp 850cc  MotoGP 2027 
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