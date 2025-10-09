Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha Konsep Hub Pertama di Indonesia Telah Hadir di Bali

Kamis, 09 Oktober 2025 – 14:18 WIB
Yamaha Konsep Hub Pertama di Indonesia Telah Hadir di Bali - JPNN.COM
Suasana di dalam showroom Yamaha DEXAT di Denpasar, Bali. Foto dok. YMD

jpnn.com, BALI - PT Yamaha Musik Indonesia Distributor (YMID) bersama Jayawijaya Audio Bali, berkolaborasi menghadirkan showroom di Pulau Dewata. Uniknya, showroom ini adalah pertama kalinya di Indonesia dengan konsep hub.

"Jadi, pelanggan bukan hanya melihat saja tapi bisa mencoba dan mendengarkan kejernihan suara berbagai jajaran produk professional audio Yamaha secara langsung," kata Assistant GM Audio Sales & Marketing PT YMID, Ryan Indra Kusuma, Kamis (9/10). 

Mengusung nama DEXAT (dibaca: dekat), showroom ini diharapkan bisa menjadi pusat pelatihan yang memungkinkan pengguna mempelajari produk-produk Yamaha dan berbagai pengetahuan, teknologi profesional audio.

Baca Juga:

Ditambahkannnya, showroom berkonsep hub itu berlokasi di Jalan Gatot Subroto Barat no. 364, Denpasar dan dibuat untuk makin mendekatkan diri dengan pelanggan.

”Kami gandeng Jayawijaya Audio Bali karena mereka dealer resmi kami dan saat ini telah menjadi authorized service center produk Yamaha untuk area Bali,” imbuhnya.

Sementara itu, Owner Jayawijaya Audio Bali, Hendrik Susanto menyebutkan, kini para pelanggan bisa merasakan pengalaman baru atas produk-produk Yamaha Pro Audio. Mereka tinggal meminta kepada sales yang bertugas untuk mencoba produk audi mana yang ingin didengarkan. 

Baca Juga:

"Pelanggan dan konsumen bisa mencoba kekuatan serta clarity sound-nya secara langsung,” ujarnya.

Dalam kegiatan peresmian tersebut juga dilangsungkan sesi interaktif dan demo untuk semua peralatan yang terpasang di Yamaha DEXAT. Sesi ini mendapat berbagai respon positif, karena baru kali ini para pelanggan benar-benar bisa melihat langsung lini produk Yamaha Pro Audio. 

Yamaha konsep hub pertama di Indonesia telah hadir di Bali yang merupakan hasil kolaborasi dengan Jayawijaya Audio Bali

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   YMID  Yamaha  dealer  pelanggan 
BERITA YMID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp