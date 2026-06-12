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JPNN.com - Daerah

Yamaha Lexi dan Satria FU Adu Banteng di Flyover Kiaracondong Bandung, Brak!

Jumat, 12 Juni 2026 – 14:16 WIB
Yamaha Lexi dan Satria FU Adu Banteng di Flyover Kiaracondong Bandung, Brak! - JPNN.COM
Kecelakaan motor di Bandung. Ilustrasi Foto: dok JPNN/Ricardo

jpnn.com, BANDUNG - Dua unit sepeda motor adu banteng di flyover Kiarcondong, Kota Bandung pada Kamis (11/6/2026) malam.

Insiden itu membuat para pengendara terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Kendaraan yang terlibat yakni sepeda motor Yamaha Lexi nomor polisi D 6108 ADE yang dikemudikan S (43 tahun) dan sepeda motor Suzuki Satria FU yang dikendarai R.

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Kejadian berawal saat S melaju dari arah selatan ke utara. Sementara R melaju dari arah utara ke selatan.

Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung AKP Fiekry Adi Perdana mengatakan kecelakaan diduga terjadi saat pengendara R berpindah ke jalur berlawanan.

"Diduga pengendara R melaju dari arah utar ke selatan di Flyover Kiaracondong berpindah jalur yang berlawanan bertabrakan dengan pengendara S yang melaju dari arah selatan ke utara," kata Fiekry saat dikonfirmasi, Jumat (12/6).

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Akibat kecelakaan tersebut, kedua pengendara mengalami luka ringan dan berat.

"Korban dibawa ke RS Pindad Bandung," ujarnya.

Yamaha Lexi nomor polisi D 6108 ADE yang dikemudikan S (43 tahun) dan Suzuki Satria FU yang dikendarai R, adu banteng di flyover Kiaracondong Bandung

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TAGS   Yamaha Lexi  Satria FU  motor adu banteng  Polrestabes Bandung 
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