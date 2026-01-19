Yamaha Lexi LX 155 Warna dan Grafis Baru, Harga Termurah Rp 27 Juta

Senin, 19 Januari 2026 – 13:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha kembali menyegarkan salah satu andalan di segmen skutik premium, LEXI LX 155, melalui warna dan grafis baru di seluruh lini varian.

Di varian tertinggi LEXI LX 155 S ABS, Yamaha mengganti warna Magma Black dengan Ceramic Grey yang dipadukan cast wheel hitam, terkesan premium.

Tipe menengah LEXI LX 155 S, warna baru Sand melengkapi opsi Elixir Dark Silver yang telah tersedia sebelumnya.

Tak hanya warna, Yamaha juga memperbarui grafis dengan desain stripping yang lebih tajam dan menyatu dari bodi depan hingga belakang.

Identitas produk diperjelas lewat embos tulisan “LEXI” di bagian depan serta “155 LX” di buritan.

Sementara itu, LEXI LX 155 Standard mendapat warna Matte Green yang dipasangkan dengan Metallic Black, didukung grafis minimalis untuk kesan elegan.

Dari sisi performa, LEXI LX 155 tetap mengandalkan mesin Blue Core 155 cc generasi terbaru dengan teknologi VVA, SOHC, 4 katup.

Mesin menghasilkan tenaga 11,3 kW pada 8.000 rpm dan torsi 14,2 Nm pada 6.500 rpm.