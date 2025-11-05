Yamaha Marine ‘Bersandar’ di Labuan Bajo, Tanda Laut Timur Kian Bergelora

Rabu, 05 November 2025 – 10:59 WIB

jpnn.com, LABUAN BAJO - Di tengah geliat pariwisata dan potensi maritim di Labuan Bajo. Satu lagi tonggak penting hadir: PT Karya Bahari Abadi (KBA)—distributor resmi Yamaha Marine, meresmikan cabang barunya di kota ini.

Langkah tersebut bukan sekadar ekspansi bisnis. Bagi KBA, Labuan Bajo adalah gerbang strategis menuju masa depan industri bahari di Indonesia Timur.

“Cabang ini kami hadirkan untuk mendekatkan pelayanan dan menjamin pelanggan mendapatkan standar layanan Yamaha Marine terbaik,” ujar General Manager Business Support KBAYoseph Tandian, melalui keterangannya, Rabu (5/11).

Dengan sertifikasi ‘Technical Trainer Silver’ dari Yamaha, KBA Labuan Bajo siap memberikan layanan teknis yang mumpuni—dari penjualan unit mesin, penyediaan suku cadang, hingga perawatan.

Yamaha Marine Labuan Bajo yang berlokasi di Jl. Reklamasi Lingkungan 4 Kampung Air, dilengkapi fasilitas showroom dan area servis modern.

Jembatan Layanan ke Timur