Yamaha Mengembangkan Skuter Berteknologi Series-parallel Hybrid EV

jpnn.com - Langkah Yamaha Motor Company mengembangkan teknologi hybrid untuk skuter terbilang menarik.

Yamaha tengah menyiapkan sistem bernama SPHEV (Series-Parallel Hybrid Electric Vehicle).

SPHEV adalah sebuah pendekatan yang mencoba menjembatani dunia motor listrik dan mesin bensin dalam satu paket yang lebih realistis untuk harian.

Konsepnya memang terdengar kompleks: dua motor listrik dipadukan dengan satu mesin pembakaran internal.

Namun, di balik kerumitan tersebut, cara kerjanya justru dirancang praktis. Saat motor melaju pelan di kemacetan kota atau berangkat dari posisi diam, roda digerakkan sepenuhnya oleh tenaga listrik.

Hasilnya akselerasi spontan, suara minim, dan sensasi berkendara yang halus—karakter yang selama ini menjadi daya tarik kendaraan listrik.

Ketika kecepatan meningkat atau daya baterai mulai berkurang, mesin bensin akan aktif otomatis.

Perannya bukan sekadar penggerak, tetapi juga sebagai generator yang memasok energi ke sistem.