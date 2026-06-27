Yamaha Menjadi Pemasok Motor untuk Moto3 Mulai 2028

jpnn.com, JAKARTA - MotoGP memasuki babak baru dalam pembinaan talenta balap dunia. Mulai musim 2028-2033, Yamaha akan menjadi pemasok motor tunggal untuk FIM Moto3.

Kesepakatan jangka panjang itu diumumkan MotoGP dan Yamaha Motor Co., Ltd. dalam konferensi pers di sela Grand Prix Belanda, Assen.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar di kelas Moto3 dalam beberapa tahun terakhir.

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CEO MotoGP Sports Entertainment Group Carlos Ezpeleta mengatakan proyek itu merupakan bagian dari komitmen MotoGP, untuk memperkuat jalur pembinaan pembalap sejak level paling dasar.

"Kami bangga memperkenalkan masa depan Moto3. Ini bukan hanya penting bagi kejuaraan dunia, tetapi juga bagi pengembangan pembalap muda di seluruh dunia," ujar Carlos.

Motor baru Moto3 akan dikembangkan Yamaha menggunakan basis mesin CP2 yang telah direkayasa ulang, khusus untuk kebutuhan balap Grand Prix.

Yamaha menargetkan motor tersebut memiliki rasio tenaga terhadap bobot yang lebih baik dibandingkan motor Moto3 saat ini.

Selain itu, dimensinya juga dirancang lebih sesuai dengan postur dan gaya berkendara generasi pembalap masa depan.