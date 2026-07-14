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JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha Merilis Versi Terbaru Kembaran Motor Bebek Sport MX King

Selasa, 14 Juli 2026 – 07:29 WIB
Yamaha Merilis Versi Terbaru Kembaran Motor Bebek Sport MX King - JPNN.COM
Yamaha Exciter kembaran MX King di Indonesia. Foto: yamaha

jpnn.com - Yamaha meluncurkan Exciter 155 VVA TCS 2026 di Vietnam. Motor bebek sport yang menjadi saudara kembar Yamaha MX King itu hadir dengan sejumlah pembaruan.

Model terbaru diperkenalkan bertepatan dengan perayaan 20 tahun keluarga Yamaha Exciter.

Tampilannya kini dibuat lebih modern dengan karakter yang makin mirip motor sport fairing.

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Ubahan paling terlihat ada di bagian depan. Yamaha memasang lampu utama baru dengan tiga reflektor yang menyatu dengan fairing setang.

Di atasnya terdapat lampu Daytime Running Light (DRL) berbentuk garis tipis yang membuat tampilannya makin agresif.

Desain bodi samping juga dibuat lebih ramping, sedangkan bagian belakang kini memakai lampu horizontal berukuran lebih lebar.

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Yamaha turut menyematkan jok baru yang diklaim lebih nyaman sekaligus menunjang kesan sporty.

Masuk ke sektor mesin, Exciter terbaru masih mengandalkan mesin 155,1 cc satu silinder SOHC berpendingin cairan dengan teknologi Variable Valve Actuation (VVA).

Yamaha meluncurkan Exciter 155 VVA TCS 2026 di Vietnam. Motor bebek sport yang menjadi saudara kembar Yamaha MX King itu hadir dengan sejumlah pembaruan.

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TAGS   Yamaha  Yamaha mx king 150  Yamaha Exciter  motor bebek sport 
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