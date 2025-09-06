Close Banner Apps JPNN.com
Otomotif - Motor

Yamaha MT-07 Grand Prix de France 2025 Kental dengan Nuansa Balap

Sabtu, 06 September 2025 – 11:32 WIB
Yamaha MT-07 Grand Prix de France 2025.
Yamaha MT-07 Grand Prix de France 2025. Foto: yamaha

jpnn.com - Yamaha meluncurkan edisi khusus dari sport naked andalannya, Yamaha MT-07 Grand Prix de France 2025.

Kehadiran model khusus itu sebagai bentuk perayaan penyelenggaraan Grand Prix de France 2025, di Sirkuit Le Mans Bugatti.

Motor dirancang dengan skema warna dan grafis unik yang terinspirasi dari motor M1 andalan pembalap MotoGP asal Prancis, Fabio Quartararo.

Corak cat utamanya mengusung kit decal Tricolor, menampilkan garis-garis berani berwarna merah, putih, dan biru di seluruh fairing serta bodi motor.

Yamaha juga menanami sejumlah part baru untuk meningkatkan fungsionalitas dan penampilan MT-07.

Mulai dari fly screen (kaca depan kecil) dan tail di belakang.

Yamaha MT-07 Grand Prix de France 2025 Special Edition dijual seharga €8.299 atau setara Rp 158,9 jutaan untuk versi manual.

Sementara itu, bagi mereka yang menginginkan fitur transmisi otomatis, tersedia varian Y-AMT dengan banderol €8.799 atau Rp 168,4 jutaan.

Yamaha meluncurkan edisi khusus dari sport naked andalannya, Yamaha MT-07 Grand Prix de France 2025.

