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JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha MX King 150 Livery Prima Pramac Dijual Seharga Rp 29,9 Juta, Terbatas!

Jumat, 12 Juni 2026 – 14:04 WIB
Yamaha MX King 150 Livery Prima Pramac Dijual Seharga Rp 29,9 Juta, Terbatas! - JPNN.COM
Peluncuran Yamaha MX King 150 livery Prima Pramac di Jakarta. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha menghadirkan penyegaran bagi pencinta motor bebek sport dengan meluncurkan MX King 150 edisi livery Prima Pramac.

Model spesial itu hadir sebagai edisi terbatas yang hanya diproduksi sebanyak 2.000 unit untuk pasar Indonesia.

Kehadiran livery anyar menjadi daya tarik tersendiri karena mengadopsi desain tim MotoGP Prima Pramac Yamaha.

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Yamaha menyebut edisi itu dihadirkan untuk menjawab antusiasme penggemar balap, sekaligus popularitas para pembalapnya, Toprak Razgatl?o?lu dan Jack Miller.

Manager Public Relations, Yamaha Riding Academy & Community PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing, Rifki Maulana, mengatakan MX King 150 pada 2026 memang mendapat beberapa sentuhan livery spesial.

Setelah sebelumnya hadir dengan tema Yamaha 70th Anniversary, kini giliran edisi Prima Pramac yang menyapa konsumen.

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Menurut Rifki, Yamaha secara konsisten menghadirkan motor berlivery MotoGP untuk memberikan pilihan berbeda kepada para penggemarnya.

Kali ini, konsep tersebut diaplikasikan pada MX King 150—salah satu bebek sport andalan Yamaha.

Yamaha menghadirkan penyegaran bagi pencinta motor bebek sport dengan meluncurkan MX King 150 edisi livery Prima Pramac.

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