Yamaha Nmax Air Suspension Curi Perhatian di CustoMAXI 2025 Jabodetabek

jpnn.com, TANGERANG - Setelah Semarang, Makassar, dan Bandung, kontes modifikasi CustoMAXI 2025 kembali menyapa modifikator yang ada di wilayah Jabodetabek.

Berlangsung di Q-Big, BSD Tangerang pada akhir pekan (11/10) lalu, CustoMAXI 2025 itu diikuti puluhan peserta pengguna skutik Maxi yang terdiri dari Xmax, Nmax, Aerox dan Lexi.

Mereka mengambil bagian meramaikan jalannya acara dengan turun di dua kelas, yakni Super MAXI (profesional) dan juga Street MAXI.

Baca Juga: Yamaha Konsep Hub Pertama di Indonesia Telah Hadir di Bali

Bili Wijaya, Chief Yamaha Area DDS 1 Tangerang mengungkapkan CustoMAXI selalu menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh para konsumen Maxi Yamaha pencinta modifikasi di wilayah Jabodetabek.

"Ini menjadi wadah bagi banyak modifikator MAXI Yamaha untuk menunjukan kreativitas, update perkembangan dunia modifikasi,” ungkap Bili.

Super MAXI adalah kelas yang diperuntukan bagi para modifikator professional yang dapat merombak motornya secara signifikan dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang tinggi.

Sementara kelas Street MAXI, ubahan motor yang dilakukan bersifat ringan sampai dengan sedang dan masih mempertahankan beberapa part utama yang menjadi identitas line up skutik MAXI Yamaha.

Jika dibandingkan dengan kota sebelumnya, CustoMAXI Jabodetabek motor-motor modifikasi yang ditampilkan, baik pada kelas Street MAXI maupun Super MAXI, memiliki tingkat kualitas.