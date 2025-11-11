Yamaha Nmax TURBO & NEO 2026 Tampil Elegan dengan Warna Baru

Selasa, 11 November 2025 – 08:45 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Mfg kembali menghadirkan penyegaran pada Nmax TURBO dan Nmax NEO, dengan tiga warna baru yang lebih elegan dan berkelas.

Ketiga warna baru itu, yakni Ceramic Grey, Elixir Dark Silver, dan Matte Blue.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Yamaha untuk terus memberikan pembaruan segar yang memenuhi kebutuhan konsumen big skutik premium di tanah air.

Warna baru Ceramic Grey dan Elixir Dark Silver kini hadir di seluruh line-up Nmax TURBO hingga varian tertinggi Tech Max Ultimate, sedangkan Matte Blue memperkuat tampilan sporty pada Nmax NEO 2026.

“Sebagai bentuk perayaan satu dekade Nmax, kami menghadirkan warna baru untuk mempertegas karakter premium dan memperkaya pilihan konsumen,” jelas Manager Public Relations, YRA & Community PT. YIMM Rifki Maulana, Selasa (11/11).

Tampilan Berkelas

Varian Ceramic Grey menjadi pusat perhatian dengan kombinasi warna bronze gold pada pelek dan emblem 3D “Nmax” di bagian buritan, menonjolkan aura modern, sporty, sekaligus prestisius.

Sementara itu, Elixir Dark Silver menampilkan kombinasi silver dan bronze gold yang elegan, menegaskan kesan “Dream Bike” khas Nmax TURBO.