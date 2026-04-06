Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha PG-1 Edisi Khusus: Mengawinkan Konsep Outdoor dan Fashion

Senin, 06 April 2026 – 22:38 WIB
Yamaha PG-1 Edisi Khusus: Mengawinkan Konsep Outdoor dan Fashion - JPNN.COM
Yamaha PG-1 Outdoor Fashion. Foto: yamaha

jpnn.com - Yamaha kembali memainkan ranah gaya hidup lewat peluncuran Yamaha PG-1 Outdoor Fashion di Thailand.

Motor bebek itu hadir sebagai edisi terbatas yang memadukan kebutuhan mobilitas ringan, dengan sentuhan fashion outdoor.

Sejak pertama dilihat, aura berbeda langsung terasa. Balutan warna putih memberi kesan bersih sekaligus modern.

Baca Juga:

Kesan itu berpadu dengan desain simpel yang justru menguatkan karakter “kalcer”.

Konsep tersebut tidak berhenti di tampilan. Yamaha melengkapi PG-1 Outdoor Fashion dengan berbagai aksesori yang benar-benar fungsional untuk aktivitas luar ruang.

Mulai dari rangka bawah tambahan, pelindung tangan dan kaki, hingga rak depan-belakang berdesain heavy duty.

Baca Juga:

Semua elemen dirancang bukan sekadar tempelan, melainkan menunjang kebutuhan berkendara santai hingga touring ringan.

Kehadiran windshield juga menjadi nilai tambah. Komponen membantu meningkatkan kenyamanan.

Yamaha kembali memainkan ranah gaya hidup lewat peluncuran Yamaha PG-1 Outdoor Fashion di Thailand.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Yamaha  motor bebek Yamaha  Yamaha PG-1  Yamaha PG-1 Outdoor Fashion 
BERITA YAMAHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp