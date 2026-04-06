Yamaha PG-1 Edisi Khusus: Mengawinkan Konsep Outdoor dan Fashion

Senin, 06 April 2026 – 22:38 WIB

jpnn.com - Yamaha kembali memainkan ranah gaya hidup lewat peluncuran Yamaha PG-1 Outdoor Fashion di Thailand.

Motor bebek itu hadir sebagai edisi terbatas yang memadukan kebutuhan mobilitas ringan, dengan sentuhan fashion outdoor.

Sejak pertama dilihat, aura berbeda langsung terasa. Balutan warna putih memberi kesan bersih sekaligus modern.

Kesan itu berpadu dengan desain simpel yang justru menguatkan karakter “kalcer”.

Konsep tersebut tidak berhenti di tampilan. Yamaha melengkapi PG-1 Outdoor Fashion dengan berbagai aksesori yang benar-benar fungsional untuk aktivitas luar ruang.

Mulai dari rangka bawah tambahan, pelindung tangan dan kaki, hingga rak depan-belakang berdesain heavy duty.

Semua elemen dirancang bukan sekadar tempelan, melainkan menunjang kebutuhan berkendara santai hingga touring ringan.

Kehadiran windshield juga menjadi nilai tambah. Komponen membantu meningkatkan kenyamanan.