JPNN.com - Otomotif - Motor

Yamaha Segarkan MX-King 150! Warna Baru Blue & Silver

Selasa, 09 Desember 2025 – 14:45 WIB
Yamaha Segarkan MX-King 150! Warna Baru Blue & Silver - JPNN.COM
Yamaha MX-King Cyber City. Foto: yamaha

jpnn.com, JAKARTA - Yamaha Indonesia kembali menghidupkan denyut persaingan motor bebek sport melalui MX-King 150.

Tahun ini, motor berjuluk The King of Street itu hadir dengan pembaruan warna dan grafis yang membuatnya tampak lebih modern, agresif, sekaligus penuh karakter.

Penyegaran visual terasa seperti pembuktian bahwa MX-King 150 bukan hanya soal performa, tetapi juga identitas.

Yamaha memberi ruang bagi pengendara yang ingin tampil beda dan lebih percaya diri di jalanan.

Dua warna baru pun diperkenalkan: Blue dan Silver.

Varian Blue tampil begitu eksklusif dengan dominasi biru tua yang dikawinkan harmonis bersama hitam.

Sentuhan grafis beraksen merah, oranye, putih, dan silver memberi kesan dinamis tanpa membuat tampilannya kehilangan aura gagah.

Pelek depan biru tua dipadukan dengan pelek belakang hitam menjadi. detail kecil yang justru mempertegas sisi maskulin motor.

